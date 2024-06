Cabine de caminhão pega fogo na Raposo Tavares, em Cotia

A cabine de um caminhão pegou fogo, no Km 23 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no início da tarde desta quarta-feira (19). Bombeiros foram acionados para combater as chamas.

Segundo informações do portal de notícias locais “Cotia Agora”, o motorista da carreta decidiu parar o veículo no acostamento da rodovia, sentido interior, ao perceber que tinha algo de errado. O fogo começou logo após ele e o ajudante saírem do caminhão, por volta das 12h35. Ninguém se feriu.

Mais cedo, cerca de 100 metros à frente, houve outra ocorrência com caminhão. O veículo ficou travado, impedindo o fluxo na rodovia. O trânsito seguia complicado na Raposo Tavares e entorno.