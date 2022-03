Caça aos Ovos de Páscoa agita o Parque Shopping Barueri

No dia 9 de abril, o Parque Shopping Barueri realizará a Caça aos Ovos de Páscoa de graça para as crianças. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 7 de abril pelo site do shopping escolhendo um dos horários das sessões.

Para ganhar os chocolates, que serão distribuídos pelas lojas parceiras, as crianças vão ter que desvendar uma charada de páscoa. Só as crianças que responderem corretamente à pergunta seguirão para o próximo desafio.

Serão disponibilizadas 100 vagas nos horários 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30 para crianças entre 2 e 12 anos. Será obrigatório estar acompanhado de um responsável no acesso às lojas parceiras: 1. Praça Kids, 2. Cherin Bão, 3. Ticos E Ticas, 4. Le Biscuit, 5. Cacau Show, 6. Container Baby, 7. Seu Churros, 8. Óticas Voluntários, 9. Bmart, 10. Neo Geo, 11. Sodie e 12. Ice Creamy.

O Parque Shopping Barueri funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h, e a praça de alimentação todos os dias das 11h às 22h.