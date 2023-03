Caça aos ovos de Páscoa é atração gratuita no SuperShopping Osasco

Com a chegada da Páscoa, o SuperShopping Osasco preparou uma programação especial e gratuita para as crianças. Além de uma divertida e tecnológica caça aos ovos, os pequenos podem se divertir nas oficinas de orelhas de coelho a partir desta sexta-feira (31).

Para participar da caça aos ovos de Páscoa basta ir até a Central do Coelho dentro do empreendimento, encontrar o QR Code para se cadastrar via aplicativo e utilizar o celular para seguir as cinco dicas espalhadas pelos totens do shopping até encontrar o superprêmio, que deve ser retirado das 12h às 20h.

Além disso, pais e filhos desenham e pintam orelhinhas de coelho no espaço especial com mesas, cadeiras e todo o material necessário para soltar a imaginação dos participantes. A oficina gratuita acontece no mesmo espaço, das 12h às 20h.

A caça aos ovos segue até o dia 8 de abril na Central do Coelho, localizada no 1º Piso, em frente a Tip Top.

Presentes de Páscoa

Se a ideia é presentear a família, o companheiro ou os amigos com um delicioso chocolate, as melhores marcas do shopping center, como Cacau Show, Havanna e Kopenhagen são perfeitas para essa missão. Para conferir as opções para todos os gostos e bolsos, basta conferir a página do Instagram @supershoppingosasco.

O horário de funcionamento do SuperShopping Osasco é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

SERVIÇO

Páscoa no SuperShopping Osasco

Caça aos Ovos e oficina de orelhinhas de coelho

Quando: até o dia 8 de abril

Local: Lounge – 1º Piso, em frente a Tip Top

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco

Gratuito