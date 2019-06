“Caça-Fantasmas”: ex-vereador de Osasco André Sacco é absolvido

O ex-vereador de Osasco André Sacco (PSDB) foi absolvido, em decisão de primeira instância judicial, da acusação de manter funcionários fantasmas quando era parlamentar.

O tucano esteve entre os 14 vereadores osasquenses que chegaram a ser detidos no presídio de Tremembé, em dezembro de 2016, durante a operação “Caça-Fantasmas”, do Ministério Público.

Eles são acusados de manterem, durante a legislatura anterior, funcionários fantasmas, ou seja, que não compareciam ao trabalho, apenas recebiam salário. Os vereadores acabaram soltos poucos dias depois e respondem ao processo em liberdade.

A decisão pela absolvição de André Sacco é da juíza Ana Paula Achoa Mezher, da 2ª Vara Criminal do Fórum de Osasco.

“Ante o exposto, e por mais que consta nos autos, absolvo os réus André Sacco Júnior, Eliabe Vicente dos Santos, Tito Livio Caruso Bernardi, Rosemary Biazotti Mogari, Wesley Guaracy Morales Basso, e Wilson Pedroso das imputações que lhes foram feitas na denúncia ministerial com fundamentos no Artigo 386, VII, do Código do Processo Penal”, declarou a magistrada.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deve recorrer da decisão.

