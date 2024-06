Cacau Show abre mais de 80 vagas de emprego em Itapevi

A marca brasileira de chocolates Cacau Show está com 83 vagas de emprego abertas em sua fábrica, localizada às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi. As oportunidades foram publicadas no site de vagas da companhia.

Há vagas para: ajudante de motorista (temporário), analista administrativo júnior, analista contábil júnior e pleno, analista CRM, analista de administração de pessoal, analista de administração de vendas, analista de arquitetura, analista de assuntos regulatórios, analista de atração de talentos e analista de BI sênior.

Também há oportunidades nas funções de analista de distribuição, analista de impostos diretos, analista de integração de sistemas, analista de operações logísticas, analista de PCP, analista de processos, analista de produtos, analista de RPA sênior, analista fiscal júnior, analista de relacionamento com cliente, arquiteto de software e analista de inteligência do mercado.

A Cacau Show também está contratando pessoas para os cargos de assistente comercial, assistente de administração de vendas, auditor interno, auxiliar logístico, conferente, conferente (operador de empilhadeira), consultor de operações, caldeireiro industrial, coordenador contábil, consultor de novos canais de vendas e coordenador financeiro.

Há ainda oportunidades para eletromecânico de manutenção, fiscal de monitoramento, especialista de pricing, líder de loja, gerente de trade marketing, especialista de implementação de campo, operador de loja, monitor de qualidade, líder de loja, oficial de manutenção e técnico de segurança do trabalho.

Como se candidatar às vagas de emprego na Cacau Show em Itapevi:

O processo seletivo é composto por nove etapas, sendo: cadastro, triagem de currículo, entrevista de seleção, teste de Português, teste de raciocínio lógico, entrevista com o RH, entrevista com gestor, casta proposta e contratação.

Os interessados em participar da seleção para vagas de emprego na Cacau Show devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações.