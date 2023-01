Cacau Show abre vagas de analista contábil, conferente, médico do trabalho e mais em Itapevi

Cacau Show abre vagas de analista contábil, conferente, médico do trabalho e...

Localizada às margens da Rodovia Castello Branco, em Itapevi, a Cacau Show está com vagas de emprego abertas em diversas funções. As oportunidades são para atuar nas áreas de Auditoria, Comercial, Logística, Comunicação, Financeiro, Manutenção, entre outras.

As vagas são para os cargos de auditor interno, analista de investigação e fraude, agente de prevenção e perdas, auxiliar administrativo, operador de loja, analista de compras, gerente de compras, coordenador de compras, gerente de comunicação, analista contábil, analista financeiro, coordenador de controladoria, assistente fiscal, conferente (PcD) e supervisor de armazenagem.

Também há oportunidades para coordenador de armazenagem, eletricista de manutenção de máquina, mecânico de manutenção de máquina, analista de produtos, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, operador de loja, auxiliar de produção, analista de garantia de qualidade, analista de atração de talentos, analista de remuneração e benefícios, técnico de segurança do trabalho, analista de bancos de dados, analista de redes, analista de sistemas e desenvolvedor Front-End.

Como se candidatar às vagas abertas na Cacau Show em Itapevi:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da empresa, onde podem se candidatar online e obter mais informações sobre as oportunidades.