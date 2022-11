Cacau Show abre vagas de assistente contábil, analista fiscal, auxiliar de produção e mais em Itapevi

A Cacau Show, que está localizada às margens da Rodovia Castello, em Itapevi, está com diversas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para atuar nos departamentos de Produção, Qualidade, Marketing, Logística, Fiscal e Tributário, Comercial, Auditoria, entre outros.

Entre as vagas disponíveis nesta segunda-feira (31) estão: auditor interno, agente de prevenção de perdas, cientista de dados, analista comercial, assistente comercial, consultor de negócios, coordenador comercial, analista de compras, comprador, assistente de comércio exterior, gerente de comunicação, assistente contábil, analista fiscal e assistente fiscal.

Também há oportunidades para os cargos de técnico eletrônico, programador de manutenção, mecânico de manutenção de máquinas de embalagem, conferente (para pessoa com deficiência), analista de marketing digital, analista de produtos, enfermeiro do trabalho, analista de processos, coordenador de lojas, auxiliar de produção e analista de qualidade.

A Cacau Show busca ainda por profissionais para as funções de assistente de administração de pessoal, analista de treinamento e desenvolvimento, assistente de relacionamento com o cliente, analista de testes, analista de redes e analista de novos canais de venda.

Como se candidatar às vagas de emprego na Cacau Show, em Itapevi:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Cacau Show, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo. As primeiras etapas do processo seletivo serão online.