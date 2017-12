Cacau Show inaugura megaloja com parque do chocolate em Itapevi

A marca Cacau Show inaugurou em Itapevi sua primeira megaloja, com mais de 2 mil m2. Além dos produtos, a megaloja disponibiliza aos visitantes um miniparque temático com um carrossel de 7 metros de altura, além de uma árvore e um urso falantes.

Outra atração é vagão de trem convertido em cinema para grupos de até 16 pessoas, com cadeira que se mexe e tudo.

O foco do novo espaço Cacau Show é ser mais do que uma loja enorme para que consumidores comprem chocolates. A ideia é gerar um novo tipo de experiência ao público, um espaço de lazer e, de certa forma, um ponto turístico. O ingresso custa 20 reais, porém, compras a partir de R$ 50 darão direito a dois ingressos.

Outro destaque da megaloja é uma cafeteria, com salgados e doces, feitos com produtos da marca. O projeto custou cerca de R$ 7 milhões e tem capacidade para receber até mil visitantes por dia. A megaloja também conta com um museu que conta a história do chocolate.

A megaloja da Cacau Show fica na rodovia Rod. Pres. Castelo Branco, km 35, Ingahi, Itapevi, tel. 2424-8155. Seg. a sex.: 10h às 20h. Sáb. e dom.: 10h às 22h. Estacionamento grátis.