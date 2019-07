Cachorro encontra corpo e entra na mira de assassinos em Cotia

Após localizar um corpo em um poço na região de Caucaia do Alto, em Cotia, um cachorro entrou na mira dos dois homens suspeitos do assassinato. Os criminosos teriam ido atrás do cão e do dono dele para matá-los, mas acabaram presos pela Guarda Civil Municipal, segundo reportagem do “Brasil Urgente”, da Band, exibida nesta quarta-feira (10).

O cachorro teria localizado o corpo do pintor Ricardo José da Hora, 38 anos, morto a golpes de facão. Após desconfiarem de que o animal poderia levá-los à prisão, os suspeitos Deiud Alves de Souza, de 29 anos, Vinícius Ferreira Câmara, o Gaguinho, de 19, foram à casa do cachorro e teriam tentado atacar, com um facão, o animal e o dono, que conseguiu fugir e depois acionou a GCM.

Quando os guardas chegaram, Gaguinho teria ido para cima dos agentes com um facão, mas eles acabaram presos. Os suspeitos não falaram sobre o motivo de terem matado Ricardo.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Cotia.

Assista aqui reportagem do “Brasil Urgente” sobre o caso