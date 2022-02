Cachorro que foi abandonado em Barueri ganha novo lar

O cachorrinho que foi abandonado por um servidor de Barueri, no Jardim Líbano, ganhou um novo lar neste sábado (12). Uma moradora de Santana de Parnaíba adotou o animalzinho, que estava em um lar temporário após ter sido resgatado.

O animal havia sido descartado dentro de um saco plástico amarrado, em um terreno baldio, na quinta-feira (10). Em seguida, duas moradoras do bairro viram o saco se mexendo, abriram e se depararam com o cachorrinho.

As mulheres rapidamente levaram o animal ao Ivan, também morador do Jardim Líbano, que é protetor de animais. Apesar de já acolher outros cães e gatos, ele decidiu abrigar o cãozinho até que encontrassem uma nova família. Com Ivan, o animal recebeu comida, foi levado ao petshop para ser avaliado e ganhou até banho e tosa.

Ruth de Arruda, que mora no Jardim Isaura, em Santana de Parnaíba, se comoveu com a história do pet e quis adotá-lo. No caminho de seu novo lar, o cachorrinho, que ganhou o apelido carinhoso de “Nervosinho”, começou a receber muito carinho e amor de sua nova tutora.

Já o responsável pelo descarte do pet foi identificado pela Prefeitura de Barueri, que emitiu uma nota informando que foram tomadas as providências necessárias com relação ao caso.