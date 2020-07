Cadeirante “volta a andar” para fugir de seguranças do Metrô em SP

Um homem que se passava por cadeirante para conseguir dinheiro no Metrô, em São Paulo, teve sua farsa descoberta. Ele foi confrontado por passageiros que suspeitaram do disfarce e o caso gerou tumulto na estação da República (assista ao vídeo abaixo).

Ele se identificava como um homem de 58 anos e dizia que não conseguia trabalhar porque não tinha o movimento das pernas. Dessa forma, sensibilizava passageiros que o ajudavam com dinheiro. Desta vez, a versão contada aos usuários do Metrô não deu muito certo e gerou confusão ainda na plataforma da estação.

No vídeo, passageiros debatem com o homem, que chegou a levar uma gravata e revidou com um chute no ar. Durante a discussão, ele mexe as pernas diversas vezes enquanto estava sentado na cadeira de rodas. Assim que as portas do Metrô se abriram, ele largou a cadeira, “voltou a andar” e, em questão de segundos, correu para o vagão.

O que poderia ser um milagre, foi a confirmação de sua farsa. O falso cadeirante tentou fugir, mas foi alcançado pelos seguranças da estação. A concessionária que administra o Metrô informou ao “Brasil Urgente” que o falso cadeirante foi retirado da estação e reforçou ainda que é proibido pedir esmolas nos trens e nas estações.