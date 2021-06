Cadela Kira e 5° Baep encontram casa cheia de drogas em Osasco

A Polícia Militar apreendeu mais de 4 mil porções de crack, cocaína e maconha encontradas em uma casa abandonada em Osasco. Os policiais chegaram ao local onde os entorpecentes estavam escondidos com a ajuda da cadela Kira, do canil.

A ação realizada pelo 5º Batalhão Ações Especiais de Polícia (Baep), com apoio do 5º Batalhão Rodoviário, aconteceu na última sexta-feira (11), no jardim Piratininga.

Ao passar em frente ao imóvel desabitado, os policiais notaram que a cadela Kira mudou o comportamento e decidiram checar. No local, foram encontrados 1.240 porções de crack, 2.810 de cocaína e 952 de maconha, além de uma balança de precisão e pinos usados para embalar os entorpecentes.

Os policiais localizaram ainda anotações que indicavam a movimentação financeira do comércio de drogas. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para perícia. O caso foi registrado no 4° DP de Osasco.

