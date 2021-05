Cães e gatos são vacinados contra a raiva com agendamento prévio em Osasco

O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) da Prefeitura de Osasco realiza a vacinação de rotina contra a raiva para cães e gatos mediante agendamento prévio. Não haverá realização de campanhas.

publicidade

A vacinação antirrábica de rotina é sendo realizada no Posto Fixo do NCZ, localizado na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.881, Jardim das Flores. É preciso agendar antes pelo telefone (11) 3599-5088. As doses são limitadas.

A raiva compromete gravemente o sistema nervoso central e o animal pode apresentar mudança de comportamento, salivação excessiva (espuma branca), perda de apetite, agressividade, vontade de morder coisas, demência, entre outros.

publicidade

Serviço

Vacinação de rotina contra a raiva animal em Osasco

Gratuita //

Atendimento: mediante agendamento prévio via telefone: (11) 3599-5088

Local: Posto Fixo do Centro de Controle de Zoonoses // Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.881 – Jardim das Flores