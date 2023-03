Café da manhã especial para servidoras marca Dia da Mulher na Câmara de Osasco

As servidoras da Câmara de Osasco participaram de um café especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 8 de março. Na ocasião, o presidente do Legislativo, Carmônio Bastos (Podemos), parabenizou a todas, além de reconhecer que as mulheres são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

“Parabéns a vocês pelos 365 dias do ano, pelo trabalho, mas principalmente por tudo o que vocês representam para a sociedade. Mulheres são os pilares da sociedade, das famílias, de todos os lugares. Mulheres são inteligentes, resilientes, capazes e fortes. A Câmara agradece pelo trabalho de vocês”, declarou Bastos.

Carmônio Bastos também elogiou o papel desempenhado pelas cinco mulheres que compõem o quadro de parlamentares em Osasco: Cristiane Celegato (Republicanos), Elsa Oliveira (Podemos), Juliana da Ativoz (PSOL), Ana Paula Rossi (PL) e Lúcia da Saúde (Podemos). “Elas são importantes dentro de cada projeto, de cada debate, por tudo o que representam”, disse.

Representando o vice-presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), Níveo Lourenço agradeceu a dedicação de todas as servidoras. “Em nome de Ribamar Silva, agradeço a todas pelo trabalho e dedicação”.

Rodrigo Gansinho (PL), que assumirá uma cadeira definitiva na Câmara de Osasco na próxima semana — devido a ida de Rogério Santos (MDB) para a Assembleia Legislativa —, também agradeceu a todas as mulheres presentes.

Cristiane Celegato (Republicanos) afirmou que é uma honra e privilégio atuar ao lado de parlamentares que respeitam as mulheres e fez uma brincadeira com os colegas. “Deus criou o homem, olhou e disse: ‘dá para melhorar’. E assim criou a mulher. Mulher é a essência do amor e da paciência. Parabéns a todas as mulheres, pela força, pelo trabalho e pela dedicação”, concluiu a parlamentar.