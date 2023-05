Caito Maia, da Chilli Beans, faz palestra em Cotia no dia 25

O CEO da Chilli Beans, Caito Maia, realiza palestra em Cotia no próximo dia 25 de maio, às 19h, no auditório do Colégio Rio Branco (Rodovia Raposo Tavares, 7200, Granja Viana).

publicidade

A ação faz parte do projeto Avança, Cotia, programa da Secretaria de Indústria, Comércio e Emreendedorismo de Cotia (SICEC) que tem como objetivo oportunizar capacitação, informação e prospecção de negócios para a cadeia produtiva, empreendedora e interessados em empreender no município.

As inscrições podem ser feitas nesse site. Todos que tiverem as inscrições confirmadas terão que retirar a credencial nos dias 19 ou 20 de maio, no Coworking Municipal de Cotia (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat – Poupa Shopping). No dia 19, o horário de funcionamento é das 9h às 19h e no dia 20 das 9h às 12h.

publicidade

Caito é fundador da Chilli Beans, localizada em Barueri, maior marca de óculos e acessórios da América Latina, e também um dos jurados do programa Shark Tank Brasil, da Sony.