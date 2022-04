Cajamar confirma mais uma atração para a Festa do Trabalhador: Matheus e Kauan

Depois de Simone e Simaria, a segunda atração confirmada da Festa do Trabalhador de Cajamar é a dupla Matheus e Kauan, que acabam de lançar o clipe da música “Ex-amiga”.

As atrações do evento, que será realizado no dia 1º de Maio no “Boiódromo”, vêm sendo anunciadas aos poucos, trazendo um clima de expectativa para os moradores da cidade e da região.

A Prefeitura, que organiza a festa, promete revelar novas atrações ainda nessa semana. Ainda no dia 1º, haverá a grande final do concurso da Rainha do Rodeio 2022, no qual será escolhida a Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha dos Peões.

O Centro de Eventos ‘Boiódromo’ fica na Avenida Deovair Cruz de Oliveira, 466, Jordanésia.

As atrações começam às 18h e a entrada é um agasalho ou cobertor em bom estado. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19.