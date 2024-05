Calçadão de Osasco recebe Dia do Desafio com atividades gratuitas na quarta, 29

Calçadão de Osasco recebe Dia do Desafio com atividades gratuitas na quarta,...

A 30ª edição do Dia do Desafio será realizada no Calçadão da Antônio Agu, no Centro de Osasco, na próxima quarta-feira (29). Durante todo o dia, haverá diversas atividades gratuitas com foco no incentivo à prática regular de esportes.

O Dia do Desafio acontecerá simultaneamente em 14 países da América Latina. Trata-se de uma iniciativa global da TAFISA (The Association For International Sport for All) coordenada pelo SESC São Paulo.

No Calçadão de Osasco, as atividades são concentradas em frente ao Plaza Shopping, das 9h às 18h.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial: www.diadodesafio.org.br

SERVIÇO

Dia do Desafio em Osasco

Quando: 29/5, das 9h às 18h

Local: Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza Shopping

Gratuito