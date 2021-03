Caloi inaugura loja em Alphaville com bicicletas de até R$ 96 mil

A All Biker Bike Shop acaba de inaugurar uma loja em Alphaville, Barueri. Além de oferecer serviços de manutenção, a unidade possui mais de 40 modelos de bicicletas de marcas como Caloi e Cannondale, de até R$ 96 mil.

A nova loja está localizada na avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 3272, e tem mais de 341.00 m². O espaço traz aos ciclistas profissionais e amadores um novo conceito de loja e oficina especializada que oferece diversos modelos de bikes, além de acessórios exclusivos como luvas, capacetes, roupas apropriadas, dentre outros produtos.

Já os serviços de manutenção e conserto das bikes também são realizados por uma equipe treinada para o atendimento exclusivo das marcas, em um ambiente acolhedor. “Temos certeza que essa nova loja especializada nos produtos das nossas marcas será muito mais que um estabelecimento comercial, mas um marco do mercado de bikes na região, reunindo os apaixonados pelo ciclismo em geral”, diz Cyro Gazola, que é morador de Alphaville e presidente da Caloi, marca referência e líder do mercado de bicicletas no Brasil.

No espaço, os fãs do ciclismo podem encontrar cerca de 40 modelos de bikes, entre linhas infantis até mountain bikes de alta performance, que estarão em exposição para venda com preços que variam de R$ 529,99 (infantil) até R$ 95.999 (modelo Cannondale Bike Aero com Di2, para ciclismo de estrada).

Aumento na procura por bikes durante a pandemia

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e lojistas de todo o Brasil notaram um grande aquecimento do mercado de bicicletas desde o segundo semestre de 2020. O proprietário da All Biker Bike Shop e também morador do bairro, Daniel Lima Novais, está otimista com o movimento nas primeiras semanas na loja.

“Alphaville era carente de um espaço tão completo como esse destinado às bikes. Estamos felizes com a receptividade do público e otimistas em relação ao crescimento do setor. Queremos fazer da All Biker Bike Shop um ponto de encontro para os apaixonados por bikes, assim como formar novos fãs desse universo tão encantador e amigo que é o mundo das bicicletas”, destacou o empresário.

A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou os hábitos da população mundial, especialmente nas atividades esportivas. A procura por espaços abertos para a prática de exercícios físicos também aumentou e trouxe ao ciclismo milhares de adeptos nos últimos meses. Além disso, a bicicleta se mostrou como alternativa para evitar aglomerações nos deslocamentos diários de quem precisa sair de casa.