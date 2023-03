A semana útil começa com sol e calor nessa segunda-feira (6). As temperaturas continuam altas e o sol vai brilhar entre nuvens. As tradicionais pancadas de chuva podem chegar à tarde e à noite.

Veja aqui como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Barueri

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 21°C

Máxima: 29°C

*Com informações do Climatempo