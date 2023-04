Depois de dar um tempo no domingo, o sol e o calor voltam nesta segunda-feira (17) e com eles, as famosas pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

publicidade

Saiba como vão ficar as temperaturas hoje.

Osasco

publicidade

Mínima: 18°C

Máxima: 29°C

publicidade

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 29°C

Carapicuíba

Mínima: 17°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo.