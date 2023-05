Calor vai voltar no último dia do fim de semana prolongado

O último dia do fim de semana prolongado (1°) vai marcar a volta do calor. O céu continua com algumas nuvens, mas o clima já esquenta e não chove.

Saiba aqui como ficam as temperaturas na região nessa segunda-feira (1°).

Osasco

Mínima: 18°C

Máxima: 28°C

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 17°C

Máxima: 27°C

*Com informações do Climatempo.