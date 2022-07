“Calvão de cria”: corte de cabelo que imita calvície faz sucesso entre jovens e viraliza no TikTok

Enquanto o transplante capilar está entre os procedimentos estéticos mais procurados por homens em todo o país, surge nas redes sociais uma tendência que tem feito sucesso entre os jovens: o “calvão de cria”, corte que imita a calvície.

publicidade

A moda viralizou no TikTok, onde o termo “calvão cria” já tem mais de 1 bilhão de visualizações, além de milhares de vídeos. Na maioria das imagens, barbeiros aparecem reproduzindo o pedido inusitado de seus clientes, que procuram imitar o visual calvo.

O barbeiro Marcio Campos, dono da Vikings Barber Shop, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro a engajar nas redes sociais com a “tendência”. Sua primeira publicação sobre o corte está perto de atingir 4 milhões de visualizações, enquanto outro vídeo postado recentemente já foi visto mais de 1,9 milhões de vezes.

publicidade

Marcio contou que não esperava a repercussão do “calvão de cria”. “Foi uma diversão, na qual ninguém imaginava que ia repercutir tanto, nem que poderia virar uma tendência. Só que para muitos isso é um problema real. A brincadeira leva para quem é calvo uma mensagem de aceitação”, disse o gaúcho, em entrevista ao jornal “Estado de Minas”.

No Instagram, também é possível encontrar muitas fotos na busca pelo termo “chavoso”, como chamam os jovens. A tendência inusitada, no entanto, divide opiniões: “Com esse corte na pista, nenhuma delas vai resistir o homem”, brincou um internauta. “O cara que fez implante vendo isso [emoji de palhaço]”, escreveu outro. “Muito sem futuro a pessoa que faz um negócio desse”, escreveu outro internauta. “Brabo demais! Vou lançar”, brincou outro.

publicidade

“Parece com o meu pai, mas o dele é natural”, brincou um internauta. “Gente do céu”, disparou uma jovem. “Calvão d’cria ainda vai dominar o mundo”, escreveu outro internauta. “Meu Deus! [risos] A juventude de hoje não tem limites”, disse outro.