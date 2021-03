Câmara aprova antecipação de feriados em Osasco

Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Osasco na manhã desta quinta-feira (25) projeto de lei que autoriza o prefeito Rogério Lins (Podemos) a alterar, por decreto, datas de feriados no município. A aprovação da proposta visa adesão ao “mega feriado” durante toda a semana que vem em diversas cidades.

publicidade

O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação da covid-19 no momento mais crítico da pandemia no país, onde a doença já causou mais de 300 mil mortes em um ano. “A gente sabe que as medidas de segurança são importantíssimas para evitar o contágio”, declarou a líder do prefeito na Câmara Municipal, vereadora Ana Paula Rossi (PL).

O “mega feriado” em Osasco inclui dias 29, 30 e 31 de março, próxima segunda, terça e quarta-feira, que serão emendados a um ponto facultativo na quinta (1º de abril) e o feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão (2 de abril). Somando os dois fins de semana emendados a estas datas, serão nove dias de feriados emendados.

publicidade

Os feriados municipais antecipados em Osasco são referentes ao Dia de Santo Antonio (13 de junho), e aos aniversários de emancipação do município (19 de fevereiro) em 2022 e 2023.

O presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva (PSD), reforça que as medidas de isolamento social são fundamentais para conter a disseminação do novo coronavírus. “Esse não será um feriado para as pessoas se divertirem, mas para que todos se conscientizem que o isolamento pode salvar vidas”, diz. O chefe do Legislativo salienta que a Câmara fará o que for necessário para garantir a aprovação de projetos que contemplem medidas para combater a Covid-19 em Osasco.

publicidade

O prefeito Rogério Lins declarou: “Teremos 9 dias de pausa com essa antecipação. Não serão dias de lazer. Serão dias para mantermos o isolamento. Portanto, é crucial que as pessoas respeitem, que saíam somente em caso de urgência, mantenham as normas de higiene, usem máscara e evitem aglomerações”.

Segundo informações da Prefeitura, a venda de bebidas alcoólicas também será proibida durante o feriado prolongado, a fim de evitar a circulação de pessoas e os chamados “pancadões”. Já as atividades de fiscalização devem ser ampliadas.

Na região, além de Osasco, as Prefeituras de Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba também já confirmaram adesão ao “mega feriado”, iniciado por São Paulo como medida para tentar frear o crescimento de casos de covid-19 e risco de colapso no sistema de saúde, tanto na rede pública quanto particular.