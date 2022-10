Câmara aprova auxílio-moradia de R$ 9 mil para profissionais do programa Mais Médicos em Cotia

Câmara aprova auxílio-moradia de R$ 9 mil para profissionais do programa Mais...

A Câmara Municipal de Cotia aprovou o reajuste do auxílio-moradia e auxílio-alimentação oferecidos aos profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. O Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do Executivo, recebeu 14 votos favoráveis na sessão realizada na última terça-feira (18).

publicidade

O texto determina que o novo valor do auxílio-alimentação será de R$ 3 mil mensais, enquanto o valor do auxílio-moradia será de R$ 9 mil. A medida tem efeito retroativo a partir de 1º de outubro.

O presidente da Câmara, vereador Celso Itiki (PSD), afirmou que a medida é necessária para incentivar a permanência dos profissionais do Mais Médicos em Cotia. “Nós temos 11 vagas aqui no município para o Programa Mais Médicos e hoje temos apenas cinco destes cargos ocupados, porque os médicos não vêm trabalhar apenas com o salário pago pelo Governo Federal”, explicou o parlamentar.

publicidade