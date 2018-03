Câmara de Barueri aprova visita de animais em hospitais

Na semana passada (27), a Câmara Municipal de Barueri aprovou o Projeto de Lei (PL) que autoriza a entrada de animais domésticos em hospitais da cidade para visitar pacientes internados.

De acordo com a matéria aprovada pelos vereadores, os animais deverão estar com a vacinação em dia, higienizados e em bom estado de saúde, comprovado por laudo médico veterinário. Haverá ainda a obrigatoriedade de transportar os pets em caixas adequadas para este fim. As visitas deverão ser agendadas pela administração do hospital e respeitar as orientações do médico responsável pelo paciente. O autor do PL, Neto Amorim (PV), prevê que outras normas serão criadas pelo Poder Executivo quando regulamentar o novo procedimento.

Para Amorim a aprovação do Projeto de Lei levará conforto a pacientes que estiverem em tratamento. “Muitas vezes uma pessoa tem em seu animal de estimação um refúgio de carinho e alegria. A internação em um hospital não é uma experiência agradável, e com a possibilidade de poder ter contato com seu bichinho esse sofrimento pode ser amenizado”, explicou o vereador.

Experimentos com animais em hospital

Os benefícios da visita de animais a pacientes em hospitais, lembrou o parlamentar, foram observados em experimentos já realizados pela psicóloga Karina Schutz, especialista em terapia cognitivo-comportamental, contabilizando resultados de sucesso na Inglaterra. Há experiência semelhante também no Brasil, coordenada pela médica veterinária Joice Peruzzi, no Rio Grande do Sul.

“Os estudos que vêm sendo realizados desde a década de 1960 indicam que o contato do paciente com o seu animal de estimação, ou até mesmo com um animal desconhecido, pode trazer melhoras de saúde e qualidade de vida, que vão desde a redução na pressão sanguínea e nos batimentos cardíacos até a sensação de felicidade e relaxamento”, evidencia Amorim.