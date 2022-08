Câmara de Barueri oferece cursos gratuitos sobre educação financeira

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Barueri está com inscrições abertas para quatro cursos sobre educação financeira. O conteúdo é grauito e exclusivo para moradores de Barueri, com direito a certificado de conclusão.

publicidade

As aulas são online e o aluno poderá cursá-las de acordo com sua disponibilidade de horário.

As vagas são limitadas e cada pessoa só pode se inscrever em um dos quatro cursos.

publicidade

Os cursos disponíveis são:

Desmistificando as Finanças: veja para onde vai cada centavo do seu dinheiro e assuma de vez as rédeas de sua vida financeira.

Como ser Independente Financeiramente: entenda como você pode alcançar a sua sustentabilidade financeira e fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor.

Transformação Financeira: tenha um novo comportamento com relação ao dinheiro, tanto na sua vida pessoal e familiar quanto na vida profissional.

Educação Financeira para Jovens: saiba como administrar o seu dinheiro desde cedo.

Para se inscrever, é necessário ser morador de Barueri, ter 16 anos de idade ou mais e enviar um e-mail para inscricao@barueri.sp.leg.br. As orientações para o envio do email estão aqui.

publicidade

Os detalhes sobre cada curso estão nesse link.