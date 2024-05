Câmara de Cotia aprova projeto que autoriza verticalização da cidade

A Câmara Municipal de Cotia aprovou nesta terça-feira (21) o Projeto de Lei Complementar nº 9/2024, que dispõe sobre o novo Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do município.

Segundo os críticos do projeto, a principal mudança é a permissão para a construção de edifícios de até 25 andares na Avenida São Camilo, Santo Antonio, Rua José Felix de Oliveira, Rua Cherubina Vianna, Estrada Zurique e outras regiões, incluindo a Granja Vianna. Já na Raposo Tavares, os prédios poderão ter até 35 andares.

A votação terminou em 11 votos a favor e 3 contrários. Votaram pela aprovação os vereadores Celso Itiki, Felipe Variedade, Luis Gustavo Napolitano, Professor Osmar, Sandrinho Santos, Iran Soares, Pedinha Dantas, Marcinho Prates, Edson Silva, Johny Santos e Sergio Folha. Os votos contrários foram de Castor Andrade, Paulinho Lenha e Peka Santos.

Em sua justificativa, o prefeito Rogério Franco argumentou que as revisões do Plano Diretor e da lei de uso do solo eram necessárias para adequar a cidade à sua dinâmica e novos conceitos urbanos. Ele destacou o uso de georreferenciamento para mapear com precisão as zonas da cidade.

No entanto, ambientalistas e parte da população temem o impacto negativo que a verticalização possa causar ao meio ambiente e à mobilidade urbana em Cotia.

A nova legislação, que substitui a Lei Complementar 334/2022, passa a vigorar de imediato, permitindo que incorporadoras protocolem projetos para construção de grandes edifícios em áreas antes restritas.