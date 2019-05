Câmara de Osasco aprova crédito de R$ 561 mil para compra de equipamentos para a Saúde e ambulância

A Câmara de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (23), a abertura de crédito adicional ao orçamento destinado à Saúde. Serão utilizados R$ 561 mil do Fundo Estadual da Saúde para a compra de equipamentos como camas hospitalares, cadeiras odontológicas e uma ambulância.

De acordo com o PL 58/2019, a verba será destinada para trocar os equipamentos que estão sem condições de uso. Serão adquiridas 15 camas hospitalares, 17 escadas de dois degraus, 15 carros de curativo e 15 carros maca. Para a área da odontologia, serão compradas 23 cadeiras e 7 fotopolimerizadores (laser utilizado para endurecer resinas durante o tratamento dentário).

Além da aquisição de uma ambulância, os fundos também serão destinados para a compra de um veículo para transportar pacientes com dificuldade de locomoção.

Com 15 votos favoráveis e nenhum contrário, a proposta foi aprovada em segunda discussão no legislativo e segue para análise do prefeito Rogério Lins (Podemos) para virar lei.

