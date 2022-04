Câmara de Osasco aprova inserção de símbolo do autismo em estabelecimentos e meios de tranporte

Os vereadores de Osasco aprovaram projeto, de autoria do vereador Josias da Juco (PSD), que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do autismo nos estabelecimentos públicos e privados e nos meios de transporte que prestam atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista.

publicidade

O projeto sobre o uso do selo na cidade foi aprovado por 19 vereadores em primeira discussão e precisa de mais uma votação antes de ir para a análise do prefeito Rogério Lins para veto ou sanção.

Para o autor do projeto, o símbolo vai dinamizar o atendimento às pessoas com autismo e familiares.

publicidade

“Que a gente possa ter nos comércios, nos shoppings, nos supermercados esse símbolo para mostrar para as pessoas que eles têm que ser respeitados”, disse.

Josias acrescentou a ainda que a divulgação ampla do símbolo ajuda na conscientização. “Hoje você entra nos ônibus e tem símbolo do idoso, do deficiente, mas não tem esse símbolo, que vai regulamentar o direito dessas pessoas”, acrescentou.