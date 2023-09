Câmara de Osasco aprova mudanças no Plano de Carreira da GCM

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, em primeiro turno, projeto de lei, de iniciativa do prefeito Rogério Lins (Podemos), que reorganiza o quadro de servidores e altera o Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal (GCM).

O Projeto de Lei Complementar aprovado agora visa adequar à remuneração da categoria à legislatura vigente, fixada em 2020 com a aprovação da Lei Complementar n° 389/2020, que reestruturou toda a arquitetura organizacional da administração direta do município, com alterações nas atribuições e remuneração dos cargos de comissão e funções de confiança da GCM.

Pelas novas regras aprovadas, a remuneração inicial da GCM passará de R$ 1.598,31 para R$ 2.141,88.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos),

O processo de discussão e votação do projeto deve continuar na Sessão Ordinária do próximo dia 19, com a segunda votação.

