Câmara de Osasco aprova projeto que visa dificultar acesso de crianças a conteúdos pornográficos

A Câmara Municipal de Osasco aprovou esta semana o projeto de lei 37/2018, que cria o Programa Infância sem Pornografia na cidade.

Publicidade

A Frente Parlamentar em Defesa da Vida, composta pelos vereadores Daniel Matias da Silva (PRP), Lúcia da Saúde (PSDC), Josias da JUCO (PSD), Ricardo Silva (PRB) e Rogério Santos (PODE), comemorou a aprovação.

Entre os objetivos do projeto está fazer com que a administração municipal “proteja as crianças e adolescentes de práticas como a pornografia, inibindo o acesso a imagens, músicas ou eventos de cunho pornográfico, ou que sejam imorais ou distorçam a compreensão correta e moral do processo formativo dessas crianças”.

Pesquisas apontam que uma a cada quatro pesquisas feitas em sites de busca na internet têm conteúdo sexual. A indústria pornográfica mo­­­vi­­­men­­­­ta, no mundo, US$ 97 bilhões por ano.

“Temos que trabalhar para atender e abolir esse tipo de coisa e, para isso, também precisamos de equipamentos que atendam esses casos, como uma delegacia especializada e tantos outros, que estamos buscando”, disse o vereador Ricardo Silva.

“A gente espera que esse programa ajude essas famílias a assumirem sua responsabilidade e também a administração pública a cumprir institucionalmente o seu papel no processo formativo e educacional de nossas crianças e adolescentes”, declarou Rogério Santos.