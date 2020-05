Câmara de Osasco aprova redução do salário dos vereadores

A Câmara de Osasco aprovou, em sessão extraordinária realizada por videoconferência, nesta sexta-feira (29), o Projeto de Resolução 3/2020, que prevê a redução do salário dos vereadores. Inicialmente, a redução deverá ser aplicada nos salários dos meses de junho, julho e agosto, mas o período pode ser prorrogado.

Ainda na sessão extraordinária, os vereadores aprovaram o Projeto Lei 54/2020, que diminui o salário de servidores com cargos comissionados. As medidas foram propostas pela Mesa Diretora da Câmara para auxiliar na contenção de gastos durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A Mesa Diretora propôs também o Projeto de Resolução 4/2020, que prevê a implantação de um Plano de Contingência de Gastos na Casa Legislativa, aprovado em segunda discussão.