Câmara de Osasco arrecada 7,5 toneladas de alimentos para famílias carentes

Campanha de arrecadação de alimentos organizada pela Câmara Municipal de Osasco em prol das famílias cadastradas no Fundo Social de Solidariedade da cidade foi um sucesso e ultrapassou, de longe, a meta. O objetivo era arrecadar 5 toneladas, mas foram arrecadadas mais de 7,5 toneladas de alimentos.

A Câmara recebeu doações inclusive no final de semana e no feriado ultrapassando a meta de recolher cinco toneladas de alimentos não perecíveis, podendo desta forma ajudar ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade social ou afetadas com a queda da renda familiar, provocada pela pandemia de covid-19.

“Sabemos da mobilização individual dos vereadores e servidores para ajudar a quem precisa nesse momento de pandemia, mas como instituição precisávamos fazer mais. E essa campanha mostrou que juntos temos uma força enorme”, comemora o Presidente da Câmara, Ribamar Silva (PSD), em nome de todos os vereadores.

