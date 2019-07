Câmara de Osasco arrecada mais de 1 tonelada de alimentos em arraiá solidário

O Arraiá Solidário da Câmara de Osasco, organizado pelo Legislativo com a colaboração de empresas privadas, arrecadou 1.200 kg de alimentos, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município. O evento foi realizado na sexta-feira (5), no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

Os participantes garantiram suas entradas por meio da doação de 1 kg de alimentos não perecíveis. “Tinha fila na Câmara Municipal para retirar a pulseira e trazer os alimentos. Isso é muito gratificante. Hoje é um dia de realizações, que mostra a humanização da Câmara, com o propósito de ajudar o próximo”, afirmou o presidente da Câmara, Ribamar Silva, idealizador do evento, em parceria com os colegas parlamentares.





Renan Venâncio, servidor do legislativo, estava satisfeito ao ver os colegas unidos por uma boa causa e concluiu: “Podemos ver nos olhos dos funcionários a gratidão por estarem aqui. Eles se sentem parte de algo”.