Câmara de Osasco devolve R$ 17 milhões à Prefeitura

A adoção do corte de gastos da Câmara Municipal de Osasco permitiu a economia da ordem de R$ 17 milhões, no ano de 2017. O montante do valor será devolvido ao Poder Executivo

Publicidade

De acordo com a presidência da Câmara, a diminuição dos custos é proveniente ao corte dos assessores dos vereadores, que teve uma redução de 50%. Além desta, outras medidas como a devolução dos telefones celulares e a adoção da política de rescisão de contratos de locação proporcionaram uma diminuição de até 50% nos custos.

O Artigo 165 da Constituição Federal prevê que o dinheiro que sobra em caixa nas Câmaras Municipais seja devolvido às Prefeituras. O orçamento da Câmara Municipal de Osasco para o ano de 2017 foi de R$ 60 milhões e a devolução dos R$ 17 milhões representa 28,3% do valor total.