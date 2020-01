Câmara de Osasco devolve R$ 7,8 milhões do orçamento à Prefeitura

A Câmara Municipal de Osasco divulgou nesta semana o montante do orçamento do Legislativo que foi devolvido à Prefeitura de Osasco em 2019. Após o fechamento das contas de 2019, o valor devolvido, inicialmente estimado em R$ 10 milhões, foi calculado e atualizado para R$ 7.864.715,18.

A assessoria de imprensa da Casa de Leis ressaltou em nota que a devolução é parte “de planejamento com medidas de economia adotadas pela administração da Câmara Municipal, e possibilita que o prefeito utilize estes recursos”.

Todo ano o Legislativo Municipal recebe um repasse da Prefeitura para custear suas despesas, com base no orçamento aprovado no ano anterior. A devolução das economias e recursos não utilizados não é obrigatória. Atualmente a Câmara de Osasco é presidida pelo vereador Ribamar Silva (PSD).

Com a devolução, os vereadores solicitaram ao prefeito Rogério Lins que estude a possibilidade de reservar uma parte do valor para melhorias nas áreas de saúde e na infraestrutura, e o restante destinado às obras de construção do prédio do novo Fórum de Osasco.