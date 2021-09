Câmara de Osasco homenageia técnica paralímpica da Seleção Brasileira de Canoagem

Na sessão da Câmara Municipal de terça-feira (14), os vereadores de Osasco prestaram uma homenagem à Angélica Rozalen, técnica da Seleção Brasileira de Canoagem que esteve nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Na ocasião, os parlamentares aprovaram a moção de aplauso, de autoria do vereador Laércio Mendonça (PSD), que enaltece a atuação de Angélica em Tóquio, encerrada em setembro, e no Mundial da categoria na Hungria, realizado em maio de 2021.

“O esporte está no meu sangue e de muitos que estão nessa Casa. Falar de pessoas que elevam o nome dessa cidade é muito importante”, disse o vereador Laércio, que parabenizou a técnica pela atuação brilhante em Tóquio. “Parabéns por tudo que você representa. Você levou o nome da nossa cidade ao mundo”, acrescentou.

Jogos Paralímpicos de Tóquio

A equipe de paracanoagem fechou a participação nas Paraolimpíadas de Tóquio com três medalhas: uma de ouro e duas de prata. O atleta Fernando Rufino ficou com o ouro na categoria VL2. Giovane de Paula levou prata no VL3 e Luís Carlos Cardoso, outra prata no KL1.

Além de Angélica Rozalen, a equipe técnica paralímpica da Seleção Brasileira, comandada por Leonardo Maiola, conta ainda com Thiago Pupo e a fisioterapeuta Carolina de Lazari.

