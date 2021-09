Câmara de Osasco participa da entrega de bolsas de estudo do TJSP a jovens osasquenses

A Câmara de Osasco, representada pelo vereador Josias da JUCO (PSD), participou da cerimônia de entrega de 77 bolsas de estudos promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e entidades parceiras.

publicidade

O encontro virtual aconteceu na tarde desta segunda-feira (30). Na ocasião, a Juventude Cívica de Osasco (JUCO), também representada pelo vereador osasquense, foi uma das instituições contempladas e recebeu 20 bolsas. “Estou feliz por participar desse evento tão importante para a cidade de Osasco, que está mudando a vida desses jovens”, disse Josias da JUCO.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) agradeceu os organizadores pela iniciativa e colocou o poder público à disposição para novos projetos. “É por meio de iniciativas como esta que podemos trabalhar em conjunto para a construção de uma sociedade melhor”, afirmou.

publicidade

O diretor do Fórum da Comarca de Osasco e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ-SP, Samuel Karasin, também destacou a importância das bolsas para a formação dos jovens. “São pedras de uma estrada. Que a gente possa continuar construindo isso com amor”, concluiu.

Denominada “Bolsas de Estudo Desembargador Antonio Carlos Malheiros”, iniciativa é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), e a Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), direcionada a jovens osasquenses em situação de vulnerabilidade social.

publicidade

Bolsas de estudo

As bolsas foram ofertadas a adolescentes carentes, alunos da JUCO, internos da Fundação Casa e jovens que residem em abrigos de Osasco. A JUCO recebeu 20 bolsas nas áreas Administração (5), Ciências Contábeis (3), Recursos Humanos (3), Gestão Comercial (3), Logística (2), Gastronomia (1), Música (1) e Nutrição (1).

Uma das beneficiadas da JUCO é a aluna Larissa Rocha Vicente, de 22 anos, que chegou a iniciar uma faculdade no passado, mas precisou abandonar, por falta de recursos financeiros. Ela ganhou uma bolsa na área de Administração. “Fiquei bem feliz pela oportunidade. Fiz a prova, consegui passar e agora já comecei a fazer a faculdade”, comemorou.

A ação foi batizada de “Desembargador Antonio Carlos Malheiros”, em homenagem ao desembargador, que morreu em março deste ano, e considerado exemplo de dedicação à defesa e promoção da dignidade humana.