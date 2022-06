Câmara de Osasco prestigia curso de capacitação de agentes sobre prevenção ao uso de drogas

Teve início, na noite desta segunda-feira (6), o Curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso de Drogas, na Prefeitura de Osasco. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMPOD) em parceria com a Divisão de Prevenção e Educação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DIPE/DENARC) da Polícia Civil.

publicidade

O prefeito Rogério Lins (Podemos), os vereadores Josias da Juco (PSD) e Ralfi Silva (Republicanos) e a representante da vereadora Juliana da Ativoz (PSOL), Deise Oliveira, prestigiaram a abertura do curso, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva.

Com duração de cinco dias, o curso está dividido em módulos apresentados por especialistas da Polícia Civil. Entre os temas abordados estão noções de farmacologia, noções de legislação, métodos de abordagens preventivas para jovens e adolescentes, responsabilidade dos pais para com os filhos, aspectos biopsicossociais e fatores de risco e proteção.

publicidade

O presidente do COMPOD, pastor Jonas Melo Florêncio, afirma que o curso tem como objetivo capacitar e atualizar professores, educadores, membros de conselhos de segurança e demais interessados para atuarem no campo de prevenção às drogas.

O delegado da Polícia Civil, Carlos Afonso Gonçalves da Silva, esclareceu para os participantes como será a estrutura do curso e falou sobre o trabalho realizado pela DIPE. “Estamos reforçando as ações com os cursos de capacitação, informação e esclarecimento, que são armas importantes no combate ao uso de drogas. Contamos com profissionais competentes e capacitados a abordar os assuntos de forma clara”, ressaltou Silva.

publicidade

O prefeito Rogério Lins falou sobre a importância de trazer essas atividades para a cidade no pós-pandemia. “Fazer atividades presenciais parece que nos traz mais profundidade. E fazer esse evento de forma presencial, após dois anos difíceis, é uma realização também muito importante, principalmente para nossa cidade, que está investindo muito em segurança”, comentou o prefeito de Osasco, que destacou ainda as ações realizadas na área da segurança pública.