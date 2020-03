Câmara de Osasco realiza campanha de doação de sangue com servidores

A Câmara Municipal de Osasco faz uma campanha de incentivo à doação de sangue com os servidores municipais.

A ação foi desenvolvida pela casa legislativa logo após o governador João Dória (PSDB) fazer um apelo na terça-feira (17), para que doadores de sangue compareçam às unidades urgentemente e ajudem a repor os estoques.

Na ação, o presidente da Câmara, Ribamar Silva, recomenda aos servidores que possuem os requisitos para doação, que aproveitem o período de “home-office” para doar sangue. “É um ato emergencial e, acima de tudo, um ato de amor ao próximo. Mais do que nunca, precisamos nos unir para minimizar a crise nos estoques de banco de sangue”, disse.

Medidas de prevenção

No último sábado (14), a Câmara informou as medidas de prevenção adotadas para evitar a proliferação do novo coronavírus. “Essa reorganização é necessária para driblar a propagação do vírus de maneira ainda mais agressiva”, disse Ribamar.

A partir desta semana, as sessões da Câmara serão transmitidas exclusivamente pela TV Câmara Osasco, sendo o acesso ao plenário permitido aos vereadores e servidores; contato com a ouvidoria do Legislativo somente por meio eletrônico ou telefônico; a suspensão da biometria eletrônica para os servidores; além disso, os servidores com mais de 60 anos que possuem doenças crônicas e/ou doenças respiratórias foram autorizados a trabalhar em sistema Home Office.