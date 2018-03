Câmara de Osasco realiza Sessão Solene para entrega do Prêmio “Mulher de Destaque”

Câmara de Osasco realiza Sessão Solene para entrega do Prêmio “Mulher de...

A Câmara Municipal de Osasco realizará uma Sessão Solene em reconhecimento ao Dia Internacional da Mulher. A solenidade será neste sábado, dia 17 de março, a partir das 10 horas, na Sala Osasco, e terá a entrega de honrarias a mulheres que se destacaram em diversas áreas de atuação, em 2017.

No município de Osasco, várias personalidades têm se destacado na vida pública e privada, na prestação de serviços e voluntariados. Em função desse desempenho feminino, que contribui sobremaneira com o desenvolvimento de nossa sociedade, é que as mulheres merecem o reconhecimento de todo o povo osasquense.

Os Vereadores da cidade farão homenagens às mulheres que se destacaram profissionalmente ou prestaram relevantes trabalhos nas áreas social, racial e política, com a entrega do Prêmio “Mulher de Destaque”

A Sessão Solene foi autorizada pela Resolução nº 2/2018, criada no último dia 8 de março (Dia da Mulher) e publicada nesta semana na Imprensa Oficial do Município (IOMO).

O Prêmio foi instituído por meio da Resolução nº 9/2016 e tem a finalidade de reconhecer a importância da atuação feminina em todos os segmentos da sociedade.

Homenageadas

Confira a seguir a lista das homenageadas e os respectivos autores proponentes das homenagens:

1. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco, senhora Gleides Sodré (Vereador proponente: Alex Sandro de Souza Sá)

2. Artesã, senhora Eliud Alves Moreira de Araújo (Vereador proponente: Batista Comunidade)

3. Senhora Aline Soares Lins, primeira-dama do Município (Vereador proponente: Cláudio da Locadora)

4. Pastora Cássia Florêncio (Vereador proponente: Daniel Matias da Silva)

5. Professora Irene Machado Pantelidakis (Vereador proponente: De Paula)

6. Militante, senhora Marinete de Brito Brasil (Vereadora proponente: Dra. Régia Maria G. Sarmento)

7. Líder comunitária, senhora Halina Woloschin de Oliveira (Vereador proponente: Jair Assaf)

8. Professora Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha (Vereador proponente: Josias da JUCO)

9. Vereadora Dra. Régia Maria Gouveia Sarmento (Vereador proponente: Dr. Elissandro M. S. Lindoso)

10. Missionária Dionizia José Gomes Luvizotto (Vereadora proponente: Lúcia da Saúde)

11. Líder comunitária, senhora Iraci Lopes Santana (Vereador proponente: Prof. Mário Luiz Guide)

12. Presidente de Associação, senhora Niêde Oliveira Correia (Vereador proponente: Ni da Pizzaria)

13. Senhora Miriam Lopes Escane, pelo trabalho social (Vereador proponente: Pelé da Cândida)

14. Professora Keiko Tirada Kii (Vereador proponente: Ralfi Rafael da Silva)

15. Dra. Ana Cristina Meira de Vasconcellos, médica (Vereador proponente: Dr. Renato Bonin)

16. Senhora Carla Ferreira de Barros (Vereador proponente: Ricardo Silva)

17. Líder religiosa e comunitária, senhora Elza Nunes da Silva (Vereador proponente: Tinha Di Ferreira)