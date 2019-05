Câmara de Osasco reativa Procuradora Especial da Mulher, que recebe denúncias de violência e discriminação

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco foi reativada na manhã desta quarta-feira (29), em ato oficial na sede do Legislativo, que contou com a presença de autoridades e da imprensa local e regional.

A vereadora Ana Paula Rossi (PR) foi empossada como Procuradora responsável pelo órgão. Durante o evento também tomaram posse oficialmente as duas procuradoras adjuntas, a Vereadora Lúcia da Saúde (SD) e a servidora Angelita Olivetti, que é advogada Supervisora de Licitações e Contratos da Câmara.

Ana Paula Rossi explicou que a Procuradoria atuará com o recebimento, análise e encaminhamento de denúncias de violência e discriminação contra a mulher aos órgãos competentes. Essa é uma das atribuições da Resolução 4/2014, que criou a procuradoria, e foi atualizada pela Resolução 2/2019, que cria os cargos de procuradora adjunta.

“A Procuradoria é um local de acolhimento das mulheres vítimas de violência, que agora têm mais essa porta de entrada. Estamos aqui de portas abertas para funcionar em rede”, disse a Procuradora empossada.

“A Ana Paula tem uma relação histórica com as lutas da cidade e já atuou na luta contra as mais diversas formas de violência. Além disso, ela é uma pessoa acolhedora e acolhimento é a palavra-chave para exercer esse trabalho”, disse o presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva, sobre a presidente da Procuradoria reativada.

Parcerias

A ideia é trabalhar em parceria com os órgãos que atuam no acolhimento e encaminhamento de denúncias de violência, como a Casa da Mulher, Delegacia da Mulher, Centro de Referência da Mulher, OAB e até mesmo os Conselhos Tutelares.

A 1ª Procuradora Adjunta, Vereadora Lúcia da Saúde, colocou-se à disposição para ajudar na luta contra a violência no que for necessário. “Vou honrar cada minuto que estiver à frente desse trabalho”.

A 2ª Procuradora Adjunta, Angelita Olivetti, lembrou que a Procuradoria será de grande valia para que as mulheres possam se informar sobre como devem proceder ao sofrerem violência. “Entendo que é um meio para que se cumpram as políticas públicas de defesa da mulher”, explicou.

O Ato de Posse foi conduzido pelo Presidente da Câmara, Vereador Ribamar Silva (PRP), e secretariado pelo Vereador Daniel Matias (PRP). Também participaram da solenidade os vereadores Toniolo (PCdoB), Dra. Régia (PDT), Alex Sá (PDT), Jair Assaf (PROS) e Ricardo Silva (PRB). A vice-Prefeita de Osasco, Ana Maria Rossi, representou o Prefeito Rogério Lins (PODE).

Campanha publicitária

Após o Ato de Posse, aconteceu o lançamento oficial da Campanha Publicitária da Procuradoria Especial da Mulher.

O público pôde conhecer as peças publicitárias que compõem a campanha, e que serão veiculadas nos meios de comunicação oficiais da Câmara, além da imprensa local e regional.

A Campanha foi criada pela agência publicitária que atende a Câmara e foi supervisionada pela Divisão de Comunicação Social. O material é composto por seis peças distintas, nos formatos para impressão gráfica, veiculação online, além de outras cinco para veiculação em áudio e vídeo.

As peças da campanha também foram adesivadas nas portas de entrada da Câmara e no acesso aos elevadores da Casa para conscientizar os servidores e visitantes sobre o tema da campanha.

“A equipe da Comunicação está empenhada em divulgar aos quatro cantos da cidade a reativação desse importante órgão. Quanto mais pessoas souberem que podem contar com esse acolhimento, melhor será para nossa cidade”, explicou a Chefe da Divisão de Comunicação Social da Câmara, Meiri Borges.

SERVIÇO

A Procuradoria Especial da Mulher funciona no Gabinete da vereadora Ana Paula Rossi. Para encaminhar denúncias ou sugestões, basta remeter mensagem ao e-mail [email protected], ou entrar em contato pelo telefone (11) 3699-9133.

