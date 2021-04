Câmara de Osasco recebe doações de alimentos até terça (27)

Com o sucesso da campanha de arrecadação de alimentos, a Câmara Municipal de Osasco decidiu estender o recebimento de doações até terça-feira (27). Os alimentos podem ser levados à Casa Legislativa, na entrada da Avenida dos Autonomistas, das 10h30 às 16h, inclusive durante o fim de semana.

Apesar de a meta de arrecadar cinco toneladas de alimentos ter sido alcançada, muitas pessoas não conseguiram levar suas contribuições, de acordo com a Câmara. Além disso, os vereadores pretendem conseguir mais doações para continuar ajudando no combate à fome no município.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias cadastradas no Fundo Social de Solidariedade e em 65 ONGs e instituições de caridade de Osasco, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social ou afetadas com a queda da renda familiar, provocada pela pandemia de covid-19.

