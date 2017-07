Câmara de Osasco retorna do recesso na terça-feira, dia 1º

A Câmara Municipal de Osasco retorna do recesso parlamentar na terça-feira, dia 1º de agosto, quando será realizada a 40ª Sessão Ordinária de 2017, às 15h.

A Sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco – canais 7 da NET, 9 ou 16 da Cabonnet, e 3 da Cabonnet Digital – e pelo portal da Câmara na internet (www.camaraosasco.sp.gov.br).

No dia seguinte, o vídeo do evento ficará disponível no canal da TV Câmara Osasco no YouTube (www.youtube.com/tvcamaraosasco1).

As Sessões Ordinárias da Câmara de Osasco acontecem às terças e quintas-feiras, às 15h, no Plenário Tiradentes, situada na Av. dos Autonomistas, 2607.