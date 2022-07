Câmara de Osasco sedia audiência pública sobre Fórum Inter-Religioso

A Câmara Municipal de Osasco sedia no próximo dia 2 de agosto a Audiência Pública sobre a criação de um Fórum Inter-religioso na cidade.

publicidade

Audiência semelhante foi feita na última terça-feira (26) no CEU das Artes, no Jardim Bonança, e será realizada também amanhã (28), no CEU das Artes, no 1º de Maio, pela Secretaria Executiva de Políticas de Promoção de Igualdade Racial de Osasco. A audiência da Câmara Municipal será a última do ciclo.

O objetivo da Comissão Permanente de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero é reunir representantes de diversas religiões, a fim de promover políticas públicas que avancem no combate à intolerância religiosa.

publicidade

Há indícios de que os crimes de intolerância religiosa vêm crescendo no Brasil. Segundo mãe Luciana, liderança religiosa das religiões de matrizes africanas em Osasco, é fundamental a criação do Fórum para combater a intolerância.

“No evento que fizemos no CEU das Artes sobre o Julho das Pretas, a Vera Lopes comentou que, para conhecer sobre um assunto, você precisa estudar, você precisa ler. É assim que combatemos a falta de conhecimento e os preconceitos”, comentou Luciana, ao falar sobre a necessidade de promover ações que respeitem a diversidade religiosa.

publicidade

A Audiência Públicano será dia 2 de agosto, às 19h, no Plenário Tiradentes.