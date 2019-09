Câmara de Osasco terá Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

As negociações para a implantação da Comissão Permanente de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Osasco foram retomadas pelo Presidente da Casa, vereador Ribamar Silva.

De acordo com Ribamar, a implantação da Comissão no Legislativo osasquense é uma das prioridades de seu mandato como presidente da Casa e tem como objetivo garantir mais transparência aos trabalhos da Câmara, assim como mostrar à população a responsabilidade dos parlamentares.

Ribamar Silva vai convocar uma reunião com os vereadores para receber sugestões para a implementação do projeto de resolução que criará a Comissão Permanente. A decisão foi tomada em conjunto com toda a Mesa Diretora.

“Nossa ideia é proporcionar mais transparência aos trabalhos legislativos, para que a população possa saber quais são as responsabilidades dos vereadores”, explica Ribamar.