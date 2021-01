Câmara de Osasco terá Comissão de Ética

A Câmara de Osasco iniciou as discussões sobre a criação da Comissão de Ética e a atualização do regimento interno da Casa Legislativa. Os temas foram destaques na primeira reunião da Mesa Diretora, realizada nesta quarta-feira (13).

publicidade

O encontro, conduzido pelo presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva (PSD), teve a participação dos vereadores 1º vice-presidente Josias da Juco (PSD), 1º secretário Rogério Santos (PL), 2ª secretária Pastora Cristiane Celegato (Republicanos), 3º secretário Carmônio Bastos e 4º secretário Julião (PSB).

A atualização do Regimento é fruto de um trabalho iniciado no ano passado, quando vereadores e servidores participaram de uma oficina do Senado Federal em Osasco, realizada em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara osasquense. Nesta quarta, o assunto foi levado pelo vereador Rogério Santos e acolhido pelos demais parlamentares.

publicidade

Já a Comissão de Ética é um assunto que vinha sendo debatido desde 2019. A previsão é de que o tema entre em pauta nas primeiras sessões do ano, logo após o término do recesso parlamentar, em fevereiro.

Ribamar Silva afirmou que o primeiro encontro oficial da nova Mesa Diretora foi produtivo e “serviu para discutir as ações que serão realizadas durante o biênio”, com destaque para a modernização da Casa, com a criação da Comissão de Ética e a revisão do Regimento Interno.