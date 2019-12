Câmara discute atestado em falta ao trabalho para levar animal ao veterinário

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (12) para debater o projeto de lei PL 9235/17 que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que trata sobre a falta justificada do empregado que necessitar se ausentar do serviço para acompanhar animal doméstico em consulta veterinária de emergência.

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que é o autor do projeto e do requerimento que solicitou a audiência, lembra que a sociedade, a cada dia, tem aumentado a amabilidade e cuidado com animais domésticos.

“Nada mais natural que adequar a legislação trabalhista a esse contexto, permitindo que, nas ocasiões de emergências médicas, o responsável possa ter a falta justificada, por parte dos empregadores, para o acompanhamento de animais de estimação em emergências veterinárias”, defende.

Agência Câmara Notícias