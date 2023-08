Câmara homenageia Casa do Violeiro e entrega título de cidadão osasquense a Antônio Caldeira

A cidade de Osasco ostenta o título de Capital Nacional da Viola. Muito desse reconhecimento se deve ao trabalho da Casa do Violeiro do Brasil – entidade osasquense que difunde a música sertaneja tradicional desde 1969.

Na noite da última quarta-feira (2), a atuação da Casa do Violeiro e de seu presidente, Antônio Caldeira, receberam o reconhecimento do Poder Legislativo de Osasco durante evento realizado na sede da Casa do Violeiro. Na ocasião, foi entregue a Placa Comemorativa à entidade e o título de Cidadão Osasquense a Caldeira.

Pelé da Cândida (MDB), autor da proposta, recordou o trabalho da Orquestra do Violeiro, criada pelo tenente Marino Cafundó de Moraes, e a primeira missa dedicada aos violeiros, celebrada na Igreja Matriz de Santo Antônio, em 1969, e que projetou o trabalho da orquestra para todo o Brasil.

O vereador também recordou duplas importantes de Osasco, como Joaquim e Manoel e outros artistas sertanejos de raiz que passaram pela Casa do Violeiro, entre eles Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco.

Pelé também enfatizou o empenho e a dedicação do senhor Antônio Caldeira à Casa do Violeiro. “Estou feliz por homenagear um amigo que recebe todos tão bem e que tanto trabalha pela cultura de nossa cidade”, disse.

A filha do homenageado, Lucilene Caldeira, emocionou-se ao falar do trabalho do pai. “É um privilégio ser sua filha, ter sido educada com valores morais. Agradeço tudo o que fez até hoje”.

Maestro da Orquestra de Violeiros de Osasco há 10 anos, o senhor Santiago enfatizou a dedicação da equipe e agradeceu à Câmara pela homenagem.

A diretora-secretária da Casa do Violeiro, Maria Otília da Silva, enfatizou o trabalho do senhor Caldeira. “A Casa do Violeiro depende dele. Peço que vocês continuem colaborando com ele”, reforçou.

Feliz com a homenagem, Antônio Caldeira agradeceu a Câmara e o vereador Pelé pelo reconhecimento e enfatizou o trabalho de todos que o ajudam a tocar a Casa do violeiro. “Nunca abandonei esse espaço, sempre dei minha assistência aqui e a gente fica muito feliz com vocês todos aqui”, concluiu, emocionado.