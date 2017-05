A Câmara Municipal de Taboão da Serra abriu um concurso público com 25 vagas em 11 cargos. Os salários variam de R$ 1.200,00 a R$ 4.980,00. As inscrições vão até o dia 2 de junho.

A maioria das oportunidades são para auxiliar de limpeza (8 vagas, uma delas para pessoas com deficiência), com remuneração de R$ 1.200,00, seguido de auxiliar de administração (4 vagas), com salário de R$ 2.052,00.

Também foram abertas vagas para recepcionista (3), motorista (2), técnico de manutenção (2), auxiliar de serviços gerais (1), técnico em informática (1), continuo (1), fotógrafo (1), jardineiro (1), e analista de TI (1), que tem o melhor salário: R$ 4.980,00.

A taxa de inscrição varia de R$ 45,90 a R$ 90,00, de acordo com o cargo. As inscrições vão até o dia 2 de junho, exclusivamente pela internet, no site www.zambini.org.br.